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14:06, 24 мая 2025Культура

На Каннском кинофестивале погас свет

Жандармы объяснили отключение света на Каннском кинофестивале диверсией
Дмитрий Воронин

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Масштабное отключение электричества на юге Франции, которое в том числе нарушило работу Каннского кинофестиваля, могло произойти из-за диверсии, считают в жандармерии департамента Приморские Альпы. Об этом со ссылкой на France 3 сообщает ТАСС.

По информации телеканала, одной из причиной того, что свет в Каннах погас за несколько часов до вручения наград форума, стал «поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон».

Всего, по данным СМИ, было зафиксировано два происшествия. Оператор энергосетей RTE назвал в их числе пожар на электроподстанции неподалеку от Канн и падение опоры высоковольтной линии электропередачи.

«Часть фильмов не могут показать — света нет, интернет не работает», — описывает Mash ситуацию на Каннском фестивале, отмечая, что работу переводят на питание с генераторов. Помимо проблем с показом кино в регионе без света остались 160 тысяч домов, было прервано движение поездов, в том числе отключились светофоры. Восстановление электроснабжения в настоящее время не завершено.

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