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16:04, 24 мая 2025Путешествия

Рыба-хирург напала на россиянку в Египте

Рыба-хирург разрезала ногу россиянке, отдыхающей в Египте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Miroslav Halama / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающая в Египте российская туристка пострадала от нападения рыбы-хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка купалась в Красном море, когда почувствовала резкую боль в ноге. На ней была резаная рана, а рядом проплывала рыба-хирург. Врачи в больнице зашили рану, дали россиянке антибиотики и обезболивающие препараты. Пострадавшая жалуется на отек и жар в пострадавшей ноге.

На кадрах видна перебинтованная и опухшая нога.

Туристка планирует обратиться за помощью в стационар, чтобы избежать риска заражения. На шипах рыб-хирургов выделяется токсичная слизь.

Ранее сообщалось, что ядовитые змеи искусали российских туристов на острове Бали в Индонезии.

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