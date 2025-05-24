Рыба-хирург напала на россиянку в Египте

Рыба-хирург разрезала ногу россиянке, отдыхающей в Египте

Отдыхающая в Египте российская туристка пострадала от нападения рыбы-хирурга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка купалась в Красном море, когда почувствовала резкую боль в ноге. На ней была резаная рана, а рядом проплывала рыба-хирург. Врачи в больнице зашили рану, дали россиянке антибиотики и обезболивающие препараты. Пострадавшая жалуется на отек и жар в пострадавшей ноге.

На кадрах видна перебинтованная и опухшая нога.

Туристка планирует обратиться за помощью в стационар, чтобы избежать риска заражения. На шипах рыб-хирургов выделяется токсичная слизь.

Ранее сообщалось, что ядовитые змеи искусали российских туристов на острове Бали в Индонезии.