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19:16, 24 мая 2025Мир

Трамп объявил о массовом производстве в США гиперзвуковых ракет

Трамп: США приступили к сборке гиперзвуковых ракет в больших количествах
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Giancarlo Casem / U.S. Air Force / Handout / Reuters

В США запустят массовое производство гиперзвуковых ракет, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Если ранее специалисты трудились над разработкой таких ракет, то теперь приступили к их сборке в больших количествах, подчеркнул Трамп.

В прошлом чертежи американских ракет в Штатах были украдены, пояснил Трамп в ходе своего выступления в военной академии Вест Поинт. С его слов, «это сделали русские», а инцидент имел место в те годы, когда страной руководил Барак Обама.

«Что-то плохое (тогда) произошло», — заключил американский лидер.

Подобные заявления по этому вопросу Трамп делал и ранее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже комментировал их: с его слов, у российской стороны есть своя прекрасная ракета, аналогов которой в мире нет, и не в единственном экземпляре.

Ранее стало известно, что Трамп поручил построить в Соединенных Штатах десять новых ядерных реакторов к 2030 году. В мае он подписал указ, направленный на их возведение, а также на рост производства ядерной энергии в стране. Штатам требуется много энергии, и атомная энергетика играет в этом вопросе важную роль, пояснил он.

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