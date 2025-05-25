Россиянин с гепатитом подделал анализ для участия в СВО и потерял два миллиона рублей

Житель Ельца подделал анализ для участия в СВО и потерял два миллиона рублей

В Ельце Липецкой области мужчина с гепатитом подделал анализ крови для участия в специальной военной операции (СВО), а после — потерял 2 миллиона рублей. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, мужчина хотел подписать контракт с Минобороны, но не мог из-за наличия у него гепатита. Он решил обратиться к своему знакомому Попову с просьбой сдать за него кровь — тот согласился. Подменить результаты анализов им помогла 24-летняя лаборантка больницы Голубева, которая брала кровь.

В результате жителю Ельца с гепатитом разрешили отправиться в зону СВО. Перед тем как уехать в зону боевых действий, знакомый Попов, который сдавал за него кровь, убедил мужчину составить на него доверенность. Следствие считает, что с помощью нее Попов и Голубева в период с декабря 2024 года по май 2025 года снимали со счета деньги, общая сумма которых составила более 2 миллионов рублей — это все средства, заработанные потерпевшим за участие в боевых действиях.

Потерпевший обратился в полицию, когда узнал, что денег на его счету нет. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Обстоятельства случившегося выясняются.

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