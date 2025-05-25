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16:37, 25 мая 2025Россия

Украину уличили в желании сорвать мирное соглашение с Россией

Депутат Чепа назвал неверным путем призывы Сибиги усилить давление на Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига выбрал неверную стратегию, призывая усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru.

«Призывы усилить давление на Россию — это не тот путь, который Украина пытается избрать. Они провоцируют мировую общественность, делая все, чтобы мирное соглашение не было реализовано», — заявил депутат, уличивший Киев в желании сорвать мирное соглашение с Москвой.

Чепа подчеркнул, что Россия и Украина неоднократно заключали перемирия, условия которых Киев нарушал.

Ранее Сибига отреагировал на массированный удар Вооруженных сил России по военным объектам Украины. Он заявил, что миру следует давить на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня.

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