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15:27, 25 мая 2025Мир

В Германии заявили о подготовке России к большому наступлению

Bild: Армия России готовит большое наступление в июне
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы РФ готовят большое наступление в июне. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Армия России извлекла уроки из войны с использованием беспилотников, произвела массу новых дронов и теперь хочет их использовать», — заявил журналистам военный эксперт Нико Ланге.

По данным издания, наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки, отмечает Bild. Кроме того, по словам военного эксперта, Россия активизировала атаки по украинским логистическим системам.

Ранее стало известно о наступлении российских войск на город Северск в Донецкой народной республике. На этом направлении Вооруженные силы РФ уже вошли в село Верхнекаменское.

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