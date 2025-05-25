В Германии заявили о подготовке России к большому наступлению

Bild: Армия России готовит большое наступление в июне

Вооруженные силы РФ готовят большое наступление в июне. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Армия России извлекла уроки из войны с использованием беспилотников, произвела массу новых дронов и теперь хочет их использовать», — заявил журналистам военный эксперт Нико Ланге.

По данным издания, наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей подготовлены тысячи солдат, а также танки, отмечает Bild. Кроме того, по словам военного эксперта, Россия активизировала атаки по украинским логистическим системам.

Ранее стало известно о наступлении российских войск на город Северск в Донецкой народной республике. На этом направлении Вооруженные силы РФ уже вошли в село Верхнекаменское.