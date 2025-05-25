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20:58, 25 мая 2025Путешествия

В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 20:25 мск введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский», — написал он.

За воскресенье, 25 мая, во Внуково ограничения на полеты введены в четвертый раз. Изменения в работе авиагаваней в Домодедово и Жуковском произошли третий раз за день.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотника, летевшего в сторону столицы.

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