В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 20:25 мск введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский», — написал он.

За воскресенье, 25 мая, во Внуково ограничения на полеты введены в четвертый раз. Изменения в работе авиагаваней в Домодедово и Жуковском произошли третий раз за день.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотника, летевшего в сторону столицы.