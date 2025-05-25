Вернувшиеся из плена российские солдаты рассказали об избиениях

Обменянные российские солдаты рассказали об избиениях в плену ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) избивали находящихся в плену российских солдат. Об этом рассказали вернувшиеся на родину в результате обмена военнослужащие, их слова приводит ТАСС.

«Бригада "Азов" издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — рассказал один из военнослужащих.

Другой возвращенный из плена солдат сообщил о зверских избиениях и подчеркнул, что не хочет об этом вспоминать.

Ранее сообщалось, что Россия смогла в рамках обмена с Украиной вызволить из плена 307 военных ВС РФ. Им предстоит лечение в Москве и реабилитация в учреждениях Минобороны.