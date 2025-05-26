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09:32, 26 мая 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о задержании свыше 170 подпольных оружейников

ФСБ задержала 172 подпольных оружейника в 58 регионах России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали свыше 170 подпольных оружейников в 58 регионах России. Совместные мероприятия силовых структур прошли весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Всего силовики выявили 172 человека, причастных к незаконному обороту оружия. При обысках у них изъяли гранаты, более 136 килограммов взрывчатых веществ и 56 тысяч патронов, запалы и 404 единицы оружия, в их числе пулеметы, автоматы, револьверы и другие.

Незаконные оружейники действовали в 62 подпольных мастерских на территории России.

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