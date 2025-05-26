ФСБ сообщила о задержании свыше 170 подпольных оружейников

ФСБ задержала 172 подпольных оружейника в 58 регионах России

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали свыше 170 подпольных оружейников в 58 регионах России. Совместные мероприятия силовых структур прошли весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Всего силовики выявили 172 человека, причастных к незаконному обороту оружия. При обысках у них изъяли гранаты, более 136 килограммов взрывчатых веществ и 56 тысяч патронов, запалы и 404 единицы оружия, в их числе пулеметы, автоматы, револьверы и другие.

Незаконные оружейники действовали в 62 подпольных мастерских на территории России.

