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19:58, 26 мая 2025Культура

Группу Uma2rman обвинили в вымогательстве денег за фит

Бизнесмен Рыбаков заявил, что лидер Uma2rman требовал деньги за совместную песню
Андрей Шеньшаков
Владимир Кристовский (Uma2rman)

Владимир Кристовский (Uma2rman). Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Известный бизнесмен Игорь Рыбаков рассказал о конфликте с музыкальной группой Uma2rman. Об этом он сообщил в подкасте Отара Кушанашвили на YouTube.

По словам Рыбакова, лидер культового коллектива Владимир Кристовский исполнил вместе с ним песню «Трамваи» в рамках подкаста предпринимателя. Позже совместный трек был записан в студии. Однако позже, когда он попытался оформить на песню права, Кристовский категорически отказал. Игорь также сообщил, что его буквально «поставили на счетчик»

«Выставили счет на пять миллионов рублей, а за просрочку каждый день по миллиону сверху. Мне сказали, что было принято решение перевести отношения именно в такое русло. За деньги продали дружбу», — заявил Рыбаков.

Сам Владимир Кристовский на данный момент никак не комментировал высказывания и обвинения бывшего партнера по записи песни.

Ранее стало известно, что вокалист Uma2rman Кристовский посоветовал творческим людям работать в морге.

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