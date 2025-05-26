Группу Uma2rman обвинили в вымогательстве денег за фит

Бизнесмен Рыбаков заявил, что лидер Uma2rman требовал деньги за совместную песню

Известный бизнесмен Игорь Рыбаков рассказал о конфликте с музыкальной группой Uma2rman. Об этом он сообщил в подкасте Отара Кушанашвили на YouTube.

По словам Рыбакова, лидер культового коллектива Владимир Кристовский исполнил вместе с ним песню «Трамваи» в рамках подкаста предпринимателя. Позже совместный трек был записан в студии. Однако позже, когда он попытался оформить на песню права, Кристовский категорически отказал. Игорь также сообщил, что его буквально «поставили на счетчик»

«Выставили счет на пять миллионов рублей, а за просрочку каждый день по миллиону сверху. Мне сказали, что было принято решение перевести отношения именно в такое русло. За деньги продали дружбу», — заявил Рыбаков.

Сам Владимир Кристовский на данный момент никак не комментировал высказывания и обвинения бывшего партнера по записи песни.

Ранее стало известно, что вокалист Uma2rman Кристовский посоветовал творческим людям работать в морге.