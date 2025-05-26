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00:21, 26 мая 2025Россия

Из украинского плена вернулся бывший мэр российского города

Из украинского плена вернулся экс-мэр Чайковского Третьяков
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В результате обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» освободили экс-мэра Чайковского в Пермском крае Алексея Третьякова, сообщил на своей странице во «Вконтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

По его словам, обращение от его родственников поступило еще в сентябре 2023 года. Третьяков воевал в составе батальона «Ахмат».

Третьяков занимал пост мэра Чайковского с 2014 по 2018 год. В 2019 году его был признали виновным по обвинению в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил ему три года в колонии общего режима, но в 2020 году его отпустили по УДО.

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