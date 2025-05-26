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15:12, 26 мая 2025Мир

Мединский и глава МИД Турции обсудили Украину

Мединский и глава МИД Турции Фидан обсудили ход переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили ход переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась», — рассказал источник агентства в Анкаре.

16 мая в Турции прошли первые за три года боевых действий переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял Мединский, украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. По итогам переговоров Мединский заявил, что российская сторона осталась удовлетворена контактом с украинскими визави.

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