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22:46, 26 мая 2025Мир

На Западе обвинили Каллас в разжигании войны после ее слов о России

Il Fatto Quotidiano: Кая Каллас одержима ненавистью к России и жаждой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провоцирует разжигание конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano, комментируя призыв главы евродипломатии усилить санкционное давление на Москву.

Как отмечает издание, Каллас одержима ненавистью к России. По словам авторов статьи, она является «влюбленной в оружие поджигательницей войны», которая постоянно подливает масла в огонь конфликта.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз должен совместно с США вести скоординированное ужесточение санкций против России.

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