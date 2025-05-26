Над сетью кофеен зависла угроза банкротства

«Ъ»: ФНС подала заявление о банкротстве сети «Кофе Хауз»

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании сети «Кофе Хауз» банкротом. О зависшей над предприятием угрозе сообщает «Коммерсантъ».

Десять лет назад под брендом, входящим в ГК «Шоколадница», работало более 220 кофеен в стране, но сейчас их число сократилось до 5. В самой группе компаний отметили, что дочерняя структура не имеет активов и не ведет никакой деятельности.

В 2024 году выручка «Кофе Хауз» снизилась на 17 процентов в годовом выражении и составила 1,55 миллиарда рублей. По данным СПАРК, чистая прибыль компании при этом увеличилась 121,5 миллиона рублей (плюс 53 процента), а чистые активы составляли 191,5 миллиона рублей. Компания владеет сертификатом на производство жареного зернового кофе, четырьмя лицензиями на продажу алкоголя в Москве, товарными знаками «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе "Вари и пей"», а также договорами аренды помещений и домены сети кофеен «Кофе Хауз».

По мнению партнера «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, банкротство одной из компаний группы может по цепочке повлечь банкротство и других фирм в зависимости от масштаба финансовых проблем. Таких примеров среди российских крупных бизнесов немало. В случае банкротства компании без активов кредиторы могут привлечь контролирующих компанию лиц к субсидиарной ответственности по ее долгам, добавил советник юрфирмы «МЭФ Legal» Иван Рыбаков.

Ранее ФНС подала заявление о банкротстве сети гипермаркетов «Блюмарт». Сеть магазинов, специализирующаяся на продажах сантехники и плитки, столкнулась с финансовыми проблемами из-за задолженности по налогам. По состоянию на февраль 2025 года она составила 36,9 миллиона рублей. Выручка ретейлера по итогам 2024 года снизилась на 13,7 процента в годовом выражении, а чистый убыток вырос в восемь раз и составил 390 миллионов рублей.