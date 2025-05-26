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16:42, 26 мая 2025Силовые структуры

Перерезавший горло жене на дне рождения сына в России иностранец арестован

В Казани суд арестовал иностранца, перерезавшего горло жене на глазах у их сына
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Казани суд арестовал 49-летнего гражданина Турции, расправившегося с женой на глазах у их сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Иностранец будет находиться в СИЗО до 24 июля. Он просил назначить домашний арест.

Мете Эцфела расправился с супругой, с которой находился в процессе развода, в день рождения их общего сына. В день празднования трехлетия ребенка мужчина пришел в квартиру потерпевшей, где спровоцировал конфликт и достал нож. По данным «Газеты.Ru», он набросился на женщину и перерезал ей горло, а также ранил ребенка. Сейчас он находится в больнице, ему окажут психологическую помощь.

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