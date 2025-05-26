Пятерых женщин арестовали после танца на шесте в 200-летнем дворце Европы

Танцы туристок с шестом в историческом дворце на острове Корфу возмутили греков

Группу туристок арестовали за осквернение 200-летнего дворца Европы. Об этом сообщает издание Keep Talking Greece.

По данным источника, 23 мая в историческом дворце на острове Корфу, Греция, пять женщин в одном белье извивались вокруг шеста и позировали для фотографов. Видео с ними попало в социальные сети, стало популярным и возмутило греков.

«Подобное поведение оскорбительно для этого места», — заявил заместитель мэра муниципалитета по вопросам культуры Константинос Вусолинос. Он подчеркнул, что разрешение на проведение фотосессии и танцев не запрашивалось и не выдавалось.

Министерство культуры Греции назвало выходку в бикини незаконной и направило судебный иск против ответственных лиц. Британки предстали перед прокурором и оставались под стражей до сегодняшнего слушания.

По данным Daily Mail, танцовщицы приехали на остров в рамках «отпуска с шестом». Британские организаторы проводят мастер-классы по танцам каждые две недели мая.

Данный инцидент вызвал много откликов, поскольку старый город Корфу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местом проведения шоу стал Дворец святых Михаила и Георгия в Керкире, построенный в 1819 году по заказу британского лорда Верховного комиссара сэра Томаса Мейтланда.

Ранее две туристки из Германии провели сеанс онанизма посреди улицы города Мурсия в Испании. Женщины разделись догола и ублажали себя на глазах у очевидцев.