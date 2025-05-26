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05:39, 26 мая 2025Россия

Раскрыты подробности атаки БПЛА на Ивановскую область

В Кинешме упали обломки БПЛА, повреждена хозпостройка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Кинешме (Ивановская область) силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении. Там уточняется, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена хозпостройка для хранения упаковки.

Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что жители Кинешмы услышали звуки взрывов и увидели столб дыма над городом.

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