Раскрыты подробности атаки БПЛА на Ивановскую область

В Кинешме упали обломки БПЛА, повреждена хозпостройка

В Кинешме (Ивановская область) силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении. Там уточняется, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена хозпостройка для хранения упаковки.

Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Местных жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что жители Кинешмы услышали звуки взрывов и увидели столб дыма над городом.