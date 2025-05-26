Задержание ФСБ подпольных оружейников в 58 регионах России попало на видео

ФСБ раскрыла 62 подпольные мастерские в 58 регионах России

ФСБ показала на видео задержание подпольных оружейников в 58 регионах России. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как правоохранители проводили задержание подозреваемых. Кто-то из фигурантов был задержан дома, кто-то на улице. Кроме того, показан найденный у них арсенал и необходимые для работы с оружием предметы и оборудование.

Ранее сообщалось, что за два месяца весны сотрудники ФСБ выявили в 58 регионах России 62 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. В результате была пресечена деятельность 172 нелегальных оружейников. У них проведены обыски. В результате силовики обнаружили и изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более 136 килограммов взрывчатых веществ, а также более 56 тысяч патронов различного калибра.