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09:25, 26 мая 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ подпольных оружейников в 58 регионах России попало на видео

ФСБ раскрыла 62 подпольные мастерские в 58 регионах России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ назвала количество обнаруженных подпольных оружейников в 58 регионах России

ФСБ показала на видео задержание подпольных оружейников в 58 регионах России. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как правоохранители проводили задержание подозреваемых. Кто-то из фигурантов был задержан дома, кто-то на улице. Кроме того, показан найденный у них арсенал и необходимые для работы с оружием предметы и оборудование.

Ранее сообщалось, что за два месяца весны сотрудники ФСБ выявили в 58 регионах России 62 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. В результате была пресечена деятельность 172 нелегальных оружейников. У них проведены обыски. В результате силовики обнаружили и изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более 136 килограммов взрывчатых веществ, а также более 56 тысяч патронов различного калибра.

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