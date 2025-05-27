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07:53, 27 мая 2025Россия

Частично обрушившийся из-за бульдозера мост в российском регионе сняли на видео

Опубликованы кадры частично обрушившегося моста в Амурской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры обрушившегося под весом бульдозера моста через реку Обка в Амурской области. Их публикует Минтранс российского региона в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из-за бульдозера в конце моста появилась пробоина. Сам большегруз упал за пределы конструкции — он лежит перевернутый у моста.

«Инцидент случился из-за проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения», — говорится в сообщении. Там уточняется, что на место происшествия выехали специалисты, которые восстановят поврежденное дорожное полотно. Сейчас движение по нему осуществляется в ограниченном объеме — по одной полосе и для легкового транспорта.

Частичное обрушение моста через реку Обка на дороге Зея — Золотая Гора произошло во вторник, 27 мая. Конструкция не выдержала тяжелый трал, перевозивший бульдозер, и обвалилась. Машина сорвалась с платформы и слетела в кювет. Никто, предварительно, не пострадал.

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