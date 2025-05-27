Фидан раскрыл детали вокруг Украины в переговорах с Путиным

Фидан: Вопрос конфликта на Украине был центральным на переговорах с Путиным

Вопрос конфликта на Украине и перспектив его урегулирования был центральным на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конфликт на Украине занимал центральное место в переговорах с Путиным», — указал глава внешнеполитического ведомства. При этом повестка встречи не ограничилась украинским кризисом. По словам министра, Анкара также запросила «личной поддержки» российского лидера в вопросе продолжения поставок газа.

Фидан добавил, что в ходе беседы с Путиным передал привет от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается искусственно осложнить отношения России и Турции, но обе страны готовы решительно этому противостоять. Глава ведомства также подчеркнул, что состоявшиеся переговоры с Фиданом были «весьма полезными».