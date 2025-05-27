Исполнитель роли Сулеймана из «Великолепного века» приговорен к тюремному сроку

Исполнитель роли Сулеймана из «Великолепного века» Эргенч получил тюремный срок

Турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана в историческом сериале «Великолепный век» приговорен к тюремному сроку. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Суд признал его виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Актера приговорили к лишению свободы на два года и три месяца лишения свободы. Вместе с тем при назначении наказания судья учел отсутствие судимости у Эргенча и его примерное поведение и сократил срок до 1 года 10 месяцев и 15 дней.

Как установило следствие, актер заявил, что не знаком с обвиняемыми по делу о протестах. Однако выяснилось, что между обвиняемым и Эргенчем было обнаружено 12 сообщений, при этом их контакты были особенно интенсивными в период протестов в парке Гези. Сам актер свою вину не признал.

Массовые протесты в Турции начались в конце мая 2013 года с мирной акции в Стамбуле: участники демонстрации требовали отмены вырубки парка Гези в центре города. Власти жестоко разгоняли эти митинги. Затем беспорядки перекинулись на другие турецкие города, и их участники стали требовать отставки правительства премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана.