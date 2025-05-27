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07:01, 27 мая 2025Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» раскрыли причины успеха в битве за Бахмут

Боец ЧВК «Вагнер» Ока: Причины успеха в Бахмуте — мотивация и дисциплина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ТАСС

Причинами успеха российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в 2023 году стали мотивация и дисциплина. Об этом «Ленте.ру» рассказали штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока и санитар взвода эвакуации с позывным Индус.

Главная причина наших успехов — высокий уровень подготовки и мотивация бойцов. Огромную роль сыграли грамотное командование и дисциплина, четкое выполнение приказов и строгие правила

Окаштурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

Ока указал на уровень взаимодействия между штурмовыми подразделениями, огневой поддержкой, артиллерией и танками ЧВК «Вагнер» в ходе боев за Бахмут. По его словам, ВСУ не выдерживали качественной артиллерийской подготовки и отлаженной работы российских бойцов.

«Слаженность, солидарность и братство — вот что привело к успеху. И все это появилось благодаря тому, что компания очень щепетильно подходила к подготовке своих бойцов», — отметил Индус.

Ранее Ока сравнил с адом бои в Бахмуте. По его словам, ВСУ стремились нанести российским военным максимальный урон, не считаясь с оставшимися в городе мирными жителями.

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