На Западе назвали способ разрешить конфликт на Украине

Джеффри Сакс: Нейтральный статус Украины стал бы лучшим решением конфликта

Закрепление за Украиной нейтрального статуса стало бы самым лучшим решением ее конфликта с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена высказал директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«О чем думают в Европе? Почему ни один лидер не может открыто заявить, что было бы разумнее, если бы Украина была нейтральной? Не российской, не в НАТО, а просто нейтральной. Это самое лучшее решение для всех, потому что это уберегло бы нас от войн», — сказал он.

Сакс также отметил, что у лидеров европейских стран отсутствует понимание реальной ситуации и осознание того, каким образом и почему конфликт перерос в открытое военное противостояние.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в Вашингтоне получили от Киева «список условий» для урегулирования конфликта на Украине и теперь надеются получить их от Москвы.