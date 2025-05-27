Названы две критические ошибки Запада в конфликте с Россией

Экономист Вольф заявил, что Запад просчитался по двум фронтам в отношении России

Запад допустил две критические ошибки в конфликте с Россией. На это указал американский экономист Ричард Вольф на YouTube.

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций. (…) Просто просчитались по двум фронтам», — отметил он.

Экономист пояснил, что причиной стала чрезмерная самоуверенность западных стран. По его словам, в результате они потерпели поражение, но все равно не готовы признать свои ошибки.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить санкционное давление на Россию. Она считает, что ЕС должен совместно с США вести скоординированное ужесточение антироссийских санкций.