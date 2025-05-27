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13:59, 27 мая 2025Силовые структуры

Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя террориста из «Крокуса» и попала под суд

В Сочи осудят женщину за помощь террористу из «Крокуса»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Сочи осудят женщину за помощь террористу из «Крокуса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, женщина фиктивно поставила на регистрационный учет приезжего из Таджикистана, при этом он там не проживал. Позже мигрант стал участником нападения на «Крокус Сити Холл». Этот факт установили сотрудники МВД при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит наказание до трех лет заключения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. Они открыли огонь в холле и концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.

Ранее сообщалось, что фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» запретили заниматься бизнесом.

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