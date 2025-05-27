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14:57, 27 мая 2025Ценности

Российский модный бренд начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей

Российский модный бренд ODOR начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @romauvarovdesign

Модный бренд ODOR, создателем которого является российский дизайнер Никита Калмыков, начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Новинка создана в сотрудничестве с дизайнером Романом Уваровым. Она изготовлена из высококачественной стали и имеет эмалированное покрытие. Кроме того, изделие украшено изображением вышитого мухомора и оформлено декорированной ручкой.

«Ведро предназначено для переноски и хранения продуктов, а также используется для декора и коллекционирования», — уточнили создатели.

Ранее сообщалось, что российский бренд Ushatava выпустил сумку в виде бюстгальтера.

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