Сообщения о перевозке военной техники России гражданскими грузовиками не подтвердились

Информация о перевозке военной техники гражданскими грузовиками не подтвердилась

Бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне перевозят новые военные автомобили в разобранном виде гражданскими грузовиками. Эти сведения не подтвердились.

«Судя по всему, россияне решили что так безопаснее и дешевле, чем гнать новые грузовики порожняком. К тому же, сложно установить место сборки. А в обычном автопотоке идентифицировать такую перевозку без подготовки почти невозможно», — написал Андрющенко со ссылкой на видео, сделанное, по его словам, мариупольским сопротивлением. На кадрах при этом заметно, что груз маркирован знаком «Кабина», который используется для обозначения лифтовой кабины при транспортировке.

Фотографии грузов с аналогичными обозначениями иллюстрируют новости о замене лифтов в Череповце, Чите, Реутове и других городах.

В феврале в администрации городского округа Мариуполь сообщали, что в ближайшие два года планируется заменить более 950 лифтов. В первой половине 2025 года в городе будет обновлено 209 лифтовых установок. Подробный список домов, где будут ремонтировать лифты, также публиковался.

Гражданские автомобили и инфраструктура неоднократно попадали под удары Вооруженных сил Украины. Так, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 26 мая сообщил, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль «Камаз» в приграничном Рыльском районе Курской области. Несколько днями ранее мирный житель стал жертвой удара ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Саранчино Брянской области.

Публикации о перевозке военных грузов с помощью гражданских автомобилей могут быть попыткой легализовать удары по гражданским. Так, военный эксперт Андрей Марочко в начале апреля заявлял, что ВСУ увеличили использование дронов для ударов по инфраструктуре и автомобилям в Луганской Народной Республике. «Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту», — говорил он со ссылкой на собственные источники.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».