Стало известно об аварии с участием связываемого с бывшим российским министром самолета

Очевидцы сообщили об аварии связываемого с бывшим министром Ткачевым джета

Очевидцы сообщили об аварии с участием частного самолета, связываемого с бывшим российским министром сельского хозяйства и экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Заявление свидетелей аварии приводит издание Baza в Telegram.

По информации издания, бизнес-джет Legacy 600, который мог принадлежать Ткачеву, столкнулся с аналогичным самолетом в аэропорту Минеральных Вод. Два борта столкнулись крыльями, один из них получил повреждения.

Отмечается, что на борту одного из самолетов находились три пассажира и четыре члена экипажа. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы также сняли повреждения, которые получил один из самолетов.