Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 27 мая 2025Россия

Стало известно об аварии с участием связываемого с бывшим российским министром самолета

Очевидцы сообщили об аварии связываемого с бывшим министром Ткачевым джета
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: InsectWorld / Shutterstock / Fotodom

Очевидцы сообщили об аварии с участием частного самолета, связываемого с бывшим российским министром сельского хозяйства и экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Заявление свидетелей аварии приводит издание Baza в Telegram.

По информации издания, бизнес-джет Legacy 600, который мог принадлежать Ткачеву, столкнулся с аналогичным самолетом в аэропорту Минеральных Вод. Два борта столкнулись крыльями, один из них получил повреждения.

Отмечается, что на борту одного из самолетов находились три пассажира и четыре члена экипажа. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы также сняли повреждения, которые получил один из самолетов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    Украина нанесла удар по окрестностям Андреевки

    Гособвинение запросило срок для бывшего медиаменеджера Пригожина

    Совладелец «Яндекса» сменил собственников

    Траты россиян на новые автомобили резко выросли

    Массовая авария на подъезде к МКАД попала на видео

    Самолет с пассажирами на борту получил удар молнией в небе

    Учитель физкультуры принял у студентов зачет по лыжам в конце мая

    В России вспомнили предсказание Жириновского о геях в космосе

    В льготной ипотеке нашли недостаток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости