В Грузии испугались последствий скандала с флагом

Какабадзе: Осквернение флага РФ может нанести серьезный удар по экономике Грузии

Осквернение российского флага на музыкальном фестивале в Тбилиси может обернуться серьезными экономическими последствиями для Грузии. Об этом заявила правозащитница, член движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе, передает «ВЗГЛЯД».

«Трусливый поступок некоего [певца Эрекле] Гецадзе напомнил о том, что в свое время тогдашний министр обороны Ираклий Окруашвили негативно высказался о российском рынке во вред интересам Грузии, после чего Россия закрыла свой рынок для Грузии на шесть лет», — сказала она.

По словам Какабадзе, часть общества в Грузии, по ее мнению, недостаточно осознает возможные последствия подобных действий, которые могут нанести серьезный удар по экономике страны.

25 мая Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. При этом отмечается, что грузинский певец размещает треки на российских площадках.