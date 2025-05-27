Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 27 мая 2025Россия

В России появился школьный учебник по беспилотникам

В России появился школьный учебник по беспилотникам в рамках урока труда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России появился школьный учебник по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщила группа компаний «Геоскан», разработавшая пособие совместно с издательством «Просвещение».

Книга предназначена для учащихся 8-9 классов в инвариантном модуле «Робототехника» предмета труд (технология). Школьники смогут изучать широкий спектр тем, от устройства дронов и основ ручного пилотирования до программирования полетов. Всего курс рассчитан на 34 учебных часа.

Издание прошло государственную экспертизу и вошло в федеральный перечень учебников.

В 2023 году сообщалось, что в столичных школах появятся спецклассы, в которых будут готовить будущих инженеров для радиоэлектронной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось новое видео прилета баллистической ракеты в Чернигове

    В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

    В Госдуму внесли законопроект против «крестопадов»

    Иностранцы устроили массовую драку на стадионе российской школы и попали под арест

    Звезда «Вампиров средней полосы» приехал в армию на черном «Гелендвагене»

    Средний размер автокредитов в России заметно упал

    ВС России расширили зону контроля в ДНР

    Глава УЕФА высказался об отстранении юношеских команд из России

    Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК

    Священник назвал трутнями и должниками не ушедших на СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости