В России появился школьный учебник по беспилотникам в рамках урока труда

В России появился школьный учебник по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщила группа компаний «Геоскан», разработавшая пособие совместно с издательством «Просвещение».

Книга предназначена для учащихся 8-9 классов в инвариантном модуле «Робототехника» предмета труд (технология). Школьники смогут изучать широкий спектр тем, от устройства дронов и основ ручного пилотирования до программирования полетов. Всего курс рассчитан на 34 учебных часа.

Издание прошло государственную экспертизу и вошло в федеральный перечень учебников.

В 2023 году сообщалось, что в столичных школах появятся спецклассы, в которых будут готовить будущих инженеров для радиоэлектронной промышленности.