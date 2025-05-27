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19:59, 27 мая 2025Экономика

В России упростили оформление перепланировки квартир

Госдума разрешила оформлять перепланировку через «Госуслуги»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить собственникам оформлять перепланировку квартир через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас согласовать перепланировку можно только через уполномоченный орган или МФЦ. Авторами инициативы, предполагающей упрощение процедуры, выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Закон также предлагает дать собственникам возможность направлять заявление о переводе жилого помещения в нежилое и обратно через «Госуслуги». Такой документ, как и заявление о перепланировке, должен включать согласие каждого владельца всех помещений, примыкающих к помещению, о котором идет речь, а также согласие всех членов семьи нанимателя, занимающих помещение по договору соцнайма. В случае отказа заявителю должны дать ответ с причинами отказа и ссылками на нарушения.

Ранее сообщалось, что сроки согласования перепланировки в многоквартирных домах уменьшили до 20 рабочих дней.

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