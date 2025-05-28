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13:00, 28 мая 2025Мир

Политолог назвал причины критики США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

Политолог Ткаченко: США давят на ЕК для поддержки консервативных сил в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Grand Warszawski/ Shutterstock / Fotodom  

Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и Европейского союза (ЕС) абсолютно обоснована и вызвана рядом причин, заявил профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Его слова приводит газета «Взгляд».

Первой причиной политолог назвал давление Еврокомиссии (ЕК) на европейские политические силы, которые ориентируются на идеи президента США Дональда Трампа. «В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», — уточнил Ткаченко.

Кроме того, по мнению администрации Трампа, Европа готовит удар на промежуточных выборах в 2006 году и на президентских — в 2028-м, отметил эксперт.

Он также считает, что происходящее в Румынии и Польше для США — это проверка на эффективность их электоральной деятельности. Однако по поводу румынских выборов Вашингтон высказывался не так жестко как по поводу польских, заметил Ткаченко.

«Объясняется это тем, что Варшава — крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция — партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры [миллиардера] Джорджа Сороса», — заключил профессор.

Ранее 28 мая ТАСС со ссылкой на газету Politico сообщил, что, по мнению американских законодателей, Евросоюз имеет двойные стандарты в подходе к выборам президента в Польше на фоне сообщений о возможных фальсификациях. Письмо с таким заявлением направил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайан Маст главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

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