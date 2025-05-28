В Госдуме сочли угрозы семье Мединского попыткой сорвать переговоры

Депутат Чепа: Угрозы семье Мединского могут быть попыткой сорвать переговоры

Угрозы семье главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского могут быть попыткой сорвать переговоры по мирному урегулированию на Украине, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он заявил ТАСС.

«Конечно, они делают все для срыва переговоров. Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время. Убивали военных, убивали военных конструкторов, работающих на ВПК [военно-промышленный комплекс], были совершены нападения на политиков», — подчеркнул парламентарий, назвав такие методы сущностью киевского режима.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что семье Мединского поступают угрозы с Украины. Злоумышленники утверждают, что знают местонахождение детей чиновника. Соловьев добавил, что, по словам анонимов, в их распоряжении имеются «начиненные самокаты». Телеведущий объяснил, что таким образом они намекают на совершение теракта с использованием этого транспорта.