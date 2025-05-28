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20:41, 28 мая 2025Россия

В Петербурге мигрантам запретили работать в некоторых сферах

Беглов запретил мигрантам работать курьерами и таксистами в Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: «Лента.ру»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете мигрантам работать в некоторых сферах. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документ.

Согласно документу, иностранные граждане, трудящиеся на основании патента, не смогут работать в такси, сфере арендованных автомобилей, а также курьерами.

При этом с 1 июня 2025 года курьеры во время доставок обязаны будут не превышать скорость в 15 километров в час, передвигаясь на самокатах, электровелосипедах, а также иных средствах малой мобильности, говорится в указе.

Ранее власти Нижегородской области ввели ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами. Уточняется, что иностранцев с патентами нельзя будет принимать на работу в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

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