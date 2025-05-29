Иностранцы бросились тратить деньги на рекламу в России

Иностранные рекламодатели стали тратить больше денег в VK Рекламе

Иностранные рекламодатели стали тратить больше денег на запуск кампаний в VK Рекламе, сообщила соцсеть «Ленте.ру».

Помимо Китая, который остается абсолютным лидером по тратам среди иностранцев, в сервисе бросились тратить деньги рекламодатели из Турции и Кипра. В первом квартале этого года киприоты потратили уже более 23 миллионов рублей. Почти все средства вложены в продвижение игр.

Рекламодатели из Турции также потратили в начале 2025 года больше, чем ранее, — их бюджеты превысили 25 миллионов рублей. Самыми популярными рекламными категориями стали путешествия и транспорт, а также игры.

Абсолютным лидером по инвестициям среди иностранцев остается Китай. Траты азиатских рекламодателей продолжают стабильно расти. Инвестиции распределились между рекламными категориями игры, е-коммерция, отдых и развлечения.

Соцсеть отметила, что в VK Рекламе стало проще работать. Например, появилась возможность автоматизации рекламных кампаний с помощью смарт-кампаний. Кроме этого, сервис обновил инструмент Look-alike, который позволяет рекламодателям искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами.