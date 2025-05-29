Колонну с техникой НАТО заметили на российской автотрассе

Колонна с трофейной техникой НАТО на российской автотрассе попала на видео

В сети появилось видео траспортировки трофейной техники НАТО по российской автотрассе. Ролик опубликован в Telegram-канале U_G_M.

На снятых на видеорегистратор кадрах проезжающего мимо автомобиля видно, как восемь тягачей везут на платформах бронеавтомобили и бронетранспортеры с украинскими флагами на бортах. Колонну сопровождают машины военной автоинспекции.

«Очередная колонна трофейной НАТОвской и другой техники в пути следования на просторах нашей необъятной страны», — говорится в подписи к видео. Где и когда были сняты кадры, не уточняется.

