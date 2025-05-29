Крупнейшее месторождение газа в Норвегии ограничило поставки в Европу

Норвежская Equinor сократила добычу и поставки газа с месторождения Тролль

Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила о незапланированном сокращении добычи на крупнейшем месторождении газа Тролль. Вкупе со снижением производительности из-за ремонтных работ поставки газа в Европу сократились, сообщает газета «Известия».

Норвегия стала играть ключевую роль в снабжении Евросоюза газом после ограничения поставок из России. К 2024 году ее доля на рынке составила около 30 процентов. На фоне роста цен страна стала наращивать мощности на шельфовых месторождениях в Северном и Норвежском морях, а добыча на месторождении Тролль увеличилась на 10 процентов за год. В этих условиях было объявлено о проведении ремонтных работ на нескольких месторождениях, которые должны занять девять месяцев.

Ремонт должен был привести к сокращению добычи сперва на 14, а к сентябрю — и на 50 миллионов кубометров газа в день

Новости привели к росту цен на газ на 2,2 процента по индексу голландского хаба TTF.

«Поэтому на объявлении о сокращении поставок (а с января страна поставила в ЕС всего на миллиард кубометров газа меньше, чем в аналогичный период 2024 года) спотовые котировки пошли вверх. Норвежцы не раз были замечены в манипулировании ценами в регионе как раз путем начала внеплановых ремонтных работ на своих месторождениях», — пояснила директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова.

По словам президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, сокращение поставок привело к росту цен, хотя и относительно умеренному.

«Еврокомиссия намерена полностью прекратить импорт российского газа (трубопроводного и СПГ) к концу 2027 года.<...> Реализация этих планов зависит от наличия альтернативных поставок — прежде всего из Норвегии, США, Катара и других стран. Если перебои с поставками из Норвегии или других альтернативных источников будут повторяться, ЕС может столкнуться с необходимостью корректировать свои планы или хотя бы смягчать сроки и условия полного отказа от российского газа», — добавил он.

После окончания транзита российского топлива Украина нашла новый маршрут для получения американского сжиженного природного газа (СПГ). Первые поставки по новому маршруту начнутся в ближайшие дни реверсом из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову. Этот вариант позволит дополнительно импортировать около трех миллионов кубометров газа в сутки. Тем временем цены на природный газ на Украине достигли рекорда за два года, достигнув максимальных значений — 23 тысячи гривен (553 доллара) за кубометр.