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16:29, 29 мая 2025Экономика

В Москве развернулся квартирный туризм

Shot: В Москве около 70 % клиентов занимаются квартирным туризмом
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Московский рынок недвижимости захватили квартирные туристы. О ситуации пишет Telegram-канал Shot.

Квартирингом называют ситуацию, при которой клиенты договариваются о просмотре жилплощади не ради покупки, а с целью экскурсии. Нередко квартирингом промышляют любопытные соседи. Как отмечает риелтор Наталья Перескокова, особняком стоят те «туристы», кто, желая примерить на себя роскошный образ жизни, посещают богатые особняки и коттеджи. Просмотр таких объектов нередко сопровождается чаепитием на природе и беседой с влиятельными людьми.

По подсчетам журналистов, такой деятельностью занимаются порядка 70 процентов столичных клиентов. Согласно наблюдениям участников рынка, квартирный туризм начал процветать с начала 2025 года, благодаря чему рынок стал выглядеть более оживленным. На самом же деле объем сделок не изменился, подчеркивают аналитики.

Ранее сообщалось о сокращении в Москве ассортимента дешевых квартир. За последний год предложение жилья стоимостью до 10 миллионов рублей уменьшилось на 41 процент.

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