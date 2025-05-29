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21:54, 29 мая 2025Мир

МИД Чехии назвал Россию главной угрозой европейской безопасности

Глава МИД Чехии Липавский: РФ останется главной угрозой европейской безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Россию главной угрозой европейской безопасности. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД Чехии.

По его мнению, «Россия останется главной угрозой европейской безопасности на долгие годы, если не десятилетия» даже после того, когда закончится конфликт на Украине. «Российский империализм остается постоянной угрозой — не только для Украины, но и для Европы и демократического мира в целом», — сказал глава чешского ведомства.

До этого власти Чехии утвердили новую концепцию внешней политики, в которой подчеркивается необходимость поражения России в конфликте с Украиной.

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