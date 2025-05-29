МИД Чехии назвал Россию главной угрозой европейской безопасности

Глава МИД Чехии Липавский: РФ останется главной угрозой европейской безопасности

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Россию главной угрозой европейской безопасности. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД Чехии.

По его мнению, «Россия останется главной угрозой европейской безопасности на долгие годы, если не десятилетия» даже после того, когда закончится конфликт на Украине. «Российский империализм остается постоянной угрозой — не только для Украины, но и для Европы и демократического мира в целом», — сказал глава чешского ведомства.

До этого власти Чехии утвердили новую концепцию внешней политики, в которой подчеркивается необходимость поражения России в конфликте с Украиной.