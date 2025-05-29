На Западе раскрыли желание Германии вести войну с Россией

Малинен: Германия хочет вести непрерывную войну, помогая Украине с оружием

Германия стремится вести непрерывную войну, поскольку согласилась помогать Украине с производством оружия. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Почему Германия начинает производство оружия на Украине? Это происходит для того, чтобы втянуть ФРГ, страну НАТО, в конфликт. В какой-то момент Россия будет вынуждена нанести удар по этим военным объектам, после чего страна-участница альянса будет вовлечена напрямую в боевые действия», — отметил эксперт.

Малинен добавил, что подобные действия Берлина направлены также на то, чтобы Киев имел возможность в будущем атаковать российские территории. По его словам, целью властей ФРГ является стремление вести «перманентную войну».

Ранее главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение по финансированию Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны ФРГ сообщили, что первые системы дальнобойного оружия, произведенного на Украине на немецкие средства, могут развернуть в течение нескольких недель.