Натали Портман на фото с модного показа раскритиковали в сети из-за одной особенности лица

Внешность американской актрисы израильского происхождения Натали Портман на фото с модного шоу раскритиковали в сети из-за одной особенности внешности. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летняя звезда фильмов «Леон» и «Черный лебедь» посетила показ круизной коллекции бренда Dior в Риме. Она появилась на мероприятии в полупрозрачном белом макси-платье с оборками и приталенном удлиненном жакете в тон. Также знаменитость уложила волосы в гладкий пучок, разделив их прямым пробором, и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Натали стареет с мешками под глазами, а эта прическа слишком строгая для ее лица, которое лучше окружить мягкими локонами», «Она выглядит просто ужасно. И это с профессиональным макияжем», «По крайней мере у нее есть куда положить свои покупки. Эти мешки под глазами выглядят как пакеты из IKEA», — заявили юзеры.

Ранее в мае Натали Портман в откровенных нарядах снялась для журнала Porter.