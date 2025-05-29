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12:05, 29 мая 2025Экономика

Navio запустила автономный транспорт в СберСити

Navio начал тестирование автономного транспорта в смарт-районе СберСити

Фото: ГК «Автодор» / РИА Новости

Компания Navio приступила к интеграции автономного транспорта в инфраструктуру смарт-района СберСити. В рамках проекта создается сеть маршрутов для беспилотных автомобилей, которая в будущем может быть масштабирована на другие городские территории. Технология позволяет пассажирам вызывать транспорт по запросу к ближайшей остановке.

Концепция Navio предполагает использование автономных автомобилей. Внедрение технологии на ранних этапах развития умного города помогает адаптировать ее под реальные потребности жителей и повысить безопасность дорожного движения. Посетители шоурума СберСити уже могут протестировать поездку в сопровождении сотрудника, который рассказывает о развитии проекта.

В перспективе маршруты оснастят сервисными станциями и подключат к системе V2X (vehicle-to-everything), что позволит автомобилям получать дополнительную информацию об окружающей среде. В настоящее время движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) разрешено только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР 2495).

Каждый автономный автомобиль контролируется инженером, готовым взять управление в нештатной ситуации. По словам разработчиков, такой подход особенно востребован в районах с высокой концентрацией жилых, деловых и социальных объектов, где традиционный общественный транспорт не всегда эффективен.

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