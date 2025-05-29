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11:41, 29 мая 2025Мир

Названо число погибших при крушении самолета ВМС Южной Кореи

«Рёнхап»: При крушении самолета ВМС Южной Кореи погибли три человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yonhap / Reuters

При крушении патрульного самолета, который принадлежит военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи, погибли три человека. Об этом сообщает «Рёнхап».

«После крушения патрульного самолета в Пхохане обнаружены три тела», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются. На место крушения направлены пожарные службы.

Известно, что самолет взлетел с авиабазы около 13:43 (07:43 мск), очевидцы заметили дым на холме, который находится в окрестностях базы, уже около 13:50.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета находилось четыре человека. Экипаж проводил учения по взлету и посадке летательного аппарата.

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