Названо число погибших при крушении самолета ВМС Южной Кореи

«Рёнхап»: При крушении самолета ВМС Южной Кореи погибли три человека

При крушении патрульного самолета, который принадлежит военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи, погибли три человека. Об этом сообщает «Рёнхап».

«После крушения патрульного самолета в Пхохане обнаружены три тела», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются. На место крушения направлены пожарные службы.

Известно, что самолет взлетел с авиабазы около 13:43 (07:43 мск), очевидцы заметили дым на холме, который находится в окрестностях базы, уже около 13:50.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета находилось четыре человека. Экипаж проводил учения по взлету и посадке летательного аппарата.