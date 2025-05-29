Названы результаты работы Самотлорского месторождения

«Роснефть» отметила 60-летие «Самотлора» с 2,8 млрд тонн добытой нефти

29 мая 2025 года «Роснефть» отмечает 60-летие со дня открытия Самотлорского месторождения — одного из крупнейших в мире. За эти годы здесь добыто свыше 2,8 млрд тонн нефти и 410 млрд кубометров газа. Сегодня «Самотлорнефтегаз» продолжает внедрять передовые технологии, поддерживая уровень полезного использования попутного газа на рекордных 98 процентов.

История Самотлора началась 29 мая 1965 года, когда разведочная скважина Р-1 дала первую нефть с дебитом 300 кубометров в сутки. Уже к 1981 году месторождение достигло отметки в миллиард тонн добытой нефти. После включения «Самотлорнефтегаза» в состав «Роснефти» начался новый этап развития — внедрение цифровых решений и инновационных технологий.

Предприятие стало пионером цифровизации в отрасли. С 2013 года здесь работает система «Интеллектуальное месторождение», включающая нейросеть с точностью прогнозов 96 процентов. Внедрение технологии «3D-Сфера» и корпоративного ПО для управления компрессорами дало прирост добычи на 8 тонн в сутки на скважину с экономическим эффектом свыше 1,9 миллиарда рублей.

На Самотлоре применяются уникальные буровые технологии. Роторно-управляемая система сократила сроки строительства скважин на 40 часов, а бицентричное долото нового типа ускорило бурение сложных профилей. В 2025 году здесь впервые выполнили 40-стадийный гидроразрыв пласта за рекордные 24,5 часа, получив дебит 250 кубометров в сутки — в 6 раз выше среднего.

"Самотлорнефтегаз" активно инвестирует в экологию – в 2024 году на природоохранные мероприятия направлено 11,2 млрд рублей. Восстановлено 2,2 тыс. га земель "исторического наследия". Предприятие остается ключевым социальным партнером Югры: построены спорткомплексы, учебные центры, реконструированы набережные и дороги.

"Роснефть" сохраняет память о первопроходцах – обновлены мемориал первой скважины Р-1, монумент "Покорителям Самотлора", создан корпоративный музей. Сегодня компания продолжает развивать месторождение, укрепляя его роль в экономике региона и страны.