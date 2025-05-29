Обвиняемый в покушении на Руссо охранник российского бизнесмена отказался признать вину

Обвиняемый в покушении на Руссо бывший борец-вольник не признал вину

Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев, обвиняемый в покушении на певца Авраама Руссо, не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Эльдукаев отверг обвинения по всем эпизодам. Ему вменяют покушение и пособничество в покушении на двух лиц по найму, совершенные организованной группой, а также расправу по найму, совершенную организованной группой.

По версии следствия, в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и для этого обратился к Эльдукаеву, который на тот момент возглавлял его охрану. После этого подчиненный нашел двух исполнителей, согласившихся за вознаграждение выследить и расправиться с Гуршумовым.

23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Также тяжело был ранен его брат — Тельман Гуршумов, но его удалось спасти.

Следствие считает, что Исмаилов решил расправиться и с певцом Авраамом Руссо, который отказался от его покровительства. После этого Эльдукаев нанял исполнителей. Они 19 августа 2006 года открыли стрельбу из автомата по машине с Руссо. Певец был ранен.

Тархан Эльдукаев заявляет, что никаких дел с Исмаиловым не имел.