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13:59, 29 мая 2025Силовые структуры

Первого замминистра российского региона арестовали на два месяца

В Краснодаре замминистра природных ресурсов Каинова арестовали за мошенничество
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Краснодара арестовал первого заместителя министра природных ресурсов края Александра Каинова за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Каинов будет находиться под стражей два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, летом 2023 года знакомый Каинова обратился к нему с просьбой о содействии в изменении вступившего в силу приговора, вынесенного внуку его товарища за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он пообещал другу повлиять на изменение приговора и назначения не связанного с лишением свободы наказания, сославшись на обширные связи. За это он потребовал четыре миллиона. Деньги, по его словам, были нужны для взятки должностным лицам, хотя на самом деле он собирался забрать всю сумму себе. В период с августа по сентябрь 2023 года он получил 3,8 миллиона рублей.

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