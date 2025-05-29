Появились подробности крушения легкомоторного самолета на пляж в Кронштадте

78.ru: Причиной крушения легкомоторного самолета в Кронштадте стал сбой в тяге

Легкомоторный самолет «Дельфин-3», который потерпел крушение на пляже в Кронштадте, мог упасть из-за сбоя в тяге. Такую предварительную причину назвал 78.ru.

По информации издания, самолет совершал плановый облет после ремонта, который проходил штатно. Когда пилоты начали подготовку к посадке, произошел сбой в тяге — пилот принял решение совершить посадку ближе к берегу, чтобы избежать глубокого погружения борта в воду.

При посадке легкомоторный самолет перевернулся. Никто не пострадал. Известно, что «Дельфин-3» принадлежит одному из пилотов. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета оценят состояние самолета.

«Дельфин-3» упал на пляж в Кронштадте 28 мая. Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. В момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить.