Признания передавшего Украине данные о военном коменданте ЛНР попали на видео

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Луганской народной республики (ЛНР), сотрудничавшего с украинской разведкой. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы хватают мужчину и укладывают его на землю.
Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что узнал место жительства военного коменданта Кременной и сообщил адрес знакомому Даниле, который служит в Вооруженных силах Украины. По словам подозреваемого, он хотел помочь Киеву.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР 1998 года рождения с украинским гражданством. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.