Признания передавшего Украине данные о военном коменданте ЛНР попали на видео

ФСБ показала видео задержания и признания жителя ЛНР в шпионаже в пользу Украины

ФСБ сообщила о выявленном в ЛНР украинском шпионе

Начало событий в новости ФСБ сообщила о выявленном в ЛНР украинском шпионе

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Луганской народной республики (ЛНР), сотрудничавшего с украинской разведкой. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы хватают мужчину и укладывают его на землю.

Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что узнал место жительства военного коменданта Кременной и сообщил адрес знакомому Даниле, который служит в Вооруженных силах Украины. По словам подозреваемого, он хотел помочь Киеву.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР 1998 года рождения с украинским гражданством. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже.