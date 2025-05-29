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16:28, 29 мая 2025Экономика

«Русагро» передала свою структуру под контроль Белгородской области

«Русагро» передала долю «Агро-Белогорье» под контроль Белгородской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Долю предприятия группы компаний (ГК) «Агро-Белогорье» передали в доверительное управление «Корпорации "Развитие"», которая принадлежит Белгородской области. На это указал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

28 мая, как отмечается, он успешно встретился с управляющими и главами компании «Русагро». В нее же входит 100 процентов «Агро-Белогорье».

Тимур Липатов, возглавляющий «Русагро», рассказала об итогах и деятельности компании за 2024 год. «Это наша будущая совместная работа», — заявил глава Белгородской области.

Помимо этого, как отметил Гладков, на встрече они затрагивали проблемы компании, ее планы на дальнейшие годы, а также социально-экономическое взаимодействие. «Все, о чем мы договорились несколько месяцев назад, находится на различных этапах реализации», — подметил чиновник.

ГК «Агро-Белогорье» основан в 2007-м и находится в Борисовском районе Белгородской области. Он считается одним из крупнейших российских производителей свинины. В состав холдинга входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. «Русагро» же стал единственным владельцем «Агро-Белогорье» в 2024-м.

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