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14:47, 29 мая 2025Силовые структуры

Сослуживец подорвавшего ветерана СВО смертника рассказал о его характере

Сослуживец подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе рассказал, что он был странным
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Сослуживец 29-летнего Никиты Пенькова, который подорвал ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева в Ставрополе, рассказал о его характере. Об этом сообщает aif.

Пеньков служил в ВДВ и работал конвоиром для подозреваемых и обвиняемых. Его сослуживец Сергей вспоминает, что Пеньков был странным. «Он ни с кем не общался, был странным, замкнутым человеком», — отмечает он.

Следствие считает, что смертник умышленно произвел взрыв при встрече с Гурциевым. Пеньков в начале мая переехал в многоквартирный дом на улице Чехова, где с ним накануне встретился Гурциев. Возбуждено дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

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